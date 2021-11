Saiba os sintomas da doença mão-pé-boca, que está causando surto em cidades do Brasil

Chapecó, em Santa Catarina, Ourinhos, em São Paulo, e outras cidades do Brasil estão enfrentando surtos da chamada doença mão-pé-boca, que atinge principalmente crianças. O vírus é comum nessa época do ano, mas é preciso ficar atendo aos sintomas e evitar o contágio.





Na cidade catarinense, 63 casos positivos foram registrados em crianças de pelo menos oito escolas diferentes desde o último dia 29 de setembro. No município paulista, 63 também foram atendidas na rede hospitalar com sintomas da infecção.





Segundo a prefeitura de Ourinhos, o vírus costuma registrar um aumento de casos em crianças nesta época do ano. No entanto, em 2021, o crescimento está sendo maior do que o previsto. As autoridades acreditam que a causa seja o retorno às aulas presenciais após um longo período de isolamento em casa.





De acordo com o Ministério da Saúde, a doença mão-pé-boca é uma enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie da família dos enterovírus que habitam normalmente o sistema digestivo e também podem provocar estomatites, um tipo de de afta que afeta a mucosa da boca. Apesar de também poder contaminar adultos, ela é mais comum em crianças com menos de cinco anos, por isso geralmente aparece em escolas primárias e creches.





Sintomas da doença mão-pé-boca





Os sintomas, além da estomatite, incluem febre, manchas vermelhas na boca, mal-estar, falta de apetite, vômitos, diarreia, dores no corpo, bolhas e erupções na pele, entre outros do tipo.





A transmissão acontece através do contato direto entre pessoas contaminadas ou através de secreções ou alimentos com o vírus. Mesmo depois de recuperada, a pessoa pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas. O período de incubação oscila entre um e sete dias.





Não existe um tratamento específico para a doença mão-pé-boca. Segundo a Saúde, a doença regride de forma espontânea depois de alguns dias. No entanto, podem ser necessários medicamentos para controlar os sintomas. Como é uma doença contagiosa, a recomendação é que o infectado evite sair de casa durante o período.





(Yahoo)