SAÚDE NA UTI: INTERNAUTA DENUNCIA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SUMARÉ

"Bom dia!





Por favor, gostaria de fazer uma denúncia em relação ao posto de saúde do Sumaré, mas ñ quero ser identificada, então a minha denúncia e em relação ao descaso do posto do Sumaré em relação ao atendimento, principalmente de gestante, idosos e os bebezinhos. Na minha gravidez fui muito mal assistida, a minha prevenção foi feita aos oito mês de gestação, meu pré-natal nunca tinha médico, apenas enfermeira, às vezes nem enfermeira tinha, agora que tive bebê, a enfermeira veio aqui com 7 dias e nunca mais tive consulta e nem acompanhamento médico, minha cirurgia abriu e não vieram ver minha cirurgia, meu bebê tá com 40 dias e nada de consulta, nem de 15 dias e nem de 30 dias, isso e inadmissível. Aqui a comunidade se quiser que se vire, não tem assistência, nem uma domiciliar, nem IDOSO, nem puérperas, nem crianças, só atende quem eles querem, principalmente as ACS, a gente não ver uma na rua, enquanto em outros bairros as agentes de saúde fazem o trabalho certo, atendendo a população como deve ser.