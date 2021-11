Alemão é preso suspeito de estuprar crianças no Nordeste

A Vara Única da Comarca de Canguaretama, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), expediu o mandado de prisão. As denúncias contra o homem foram feitas no dia 20 de setembro. As informações são do portal G1.





Os policiais cumpriram ainda um mandado de busca e apreensão na casa do alemão, que também é investigado por outro crime de estupro, que teria sido praticado em Pipa, no município de Tibau do Sul.





O suspeito foi levado para a delegacia de Canguaretama. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.





(Pleno News)