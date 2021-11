Covid atinge já vacinados, e casos sobem 25% em Sobral

Os casos de Covid voltaram a crescer em Sobral, com aumento de 25%, atingindo até mesmo os vacinados com duas doses e até quem já tomou a de reforço. Diante do quadro preocupante, a Prefeitura convoca profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos para tomar mais uma picada.





A secretária da saúde de Sobral, Regina Carvalho, divulgou através de um áudio em grupos de whatsapp, um alerta sobre o aumento de casos de internações nos leitos de UTI disponíveis para a covid-19 em Sobral. De acordo com a secretária, o aumento começou a partir dessa segunda-feira (8/11), inicialmente de casos vindos da região da Ibiapada, mas já tem casos de Sobral confirmados.





Entre as cidades da Zona Norte, Santa Quitéria é o que está em pior situação, classificado no nível mais grave, altíssimo, com taxa de letalidade de 33,3%.





Regina Carvalho afirmou que a Prefeitura tinha acertado com o Estado que Sobral, ficaria apenas com 20 leitos de UTI, mas com o recente aumento foi necessário ampliar para 30. A decisão ainda não tinha sido colocada no sistema, segundo a secretária. O Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves ficará com 20 leitos e o Hospital Regional Norte com 10.





O perfil dos pacientes, de acordo com a titular da pasta, são idosos acima de 60 anos que tomaram as duas doses, mas falta a de reforço; pessoas abaixo dos 60 que ainda não tomaram nenhuma dose ou somente a primeira e pacientes com 80 anos que tomaram as três doses, incluindo a de reforço.





A secretária reforça que a Prefeitura vai avançar no programa de vacinação e convoca os profissionais de saúde, pessoas acima de 60 anos, que já tomaram a segunda dose há mais de seis meses, a procurar os pontos de vacinação para tomar a dose de reforço. “A orientação é que tomemos cuidado com o uso da máscara, evitar o máximo aglomerações e procurar a unidade de saúde quando apresentar sintomas gripais. Estamos todos em alerta para que não tenhamos um aumento maior desse número de casos” disse Regina Carvalho.





De acordo com a plataforma do IntegraSUS, houve um aumento de 25% de internações desta quarta-feira (10) para esta quinta-feira (11), no Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves. Já o Hospital Regional que ontem estava com 100% dos leitos de UTIs ocupados, diminuiu para 90%.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso