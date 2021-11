Líder do partido comunista do Vietnã janta bife banhado a ouro após visita ao túmulo de Karl Marx

To Lam, um alto membro do Partido Comunista do Vietnã, foi visto no último dia 2 de novembro, em Londres, jantando em um bife banhado a ouro com o chef Nusret Gokce, também conhecido como Salt Bae, após uma viagem ao túmulo de Karl Marx.





Adicionando um toque de ironia aos acontecimentos, estava uma peregrinação pública que o oficial levara ao túmulo de Karl Marx em Londres, pouco antes.





Servindo como Ministro de Segurança Pública do Vietnã, To Lam liderou uma delegação na cúpula do clima COP26 realizada em Glasgow, Escócia, este mês. De volta a Londres em 2 de novembro, o grupo posou para fotos no túmulo do “Pai do Comunismo”, colocando coroas de flores e prestando homenagem, de acordo com a mídia estatal vietnamita.





O polêmico vídeo, postado para os 11 milhões de seguidores do famoso chef TikTok em 3 de novembro, mostrou a delegação vietnamita se banqueteando com carne que custou até US $ 2.000 no restaurante Nusr-e do Salt Bae’s – nome verdadeiro Nusret Gokce.

