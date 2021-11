SC: Idosa de 72 anos morre estrangulada, e marido é preso

Em Palhoça (SC), uma mulher de 72 anos morreu depois de ser estrangulada. O marido dela, de 67 anos, foi preso em flagrante, no sábado (20). As informações são do portal G1.





O homem estava casado com a idosa há 50 anos. Ele tem antecedente criminal por desacato. O crime aconteceu na última sexta-feira (19).





De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi morta em casa. O corpo apresentava várias marcas de ferimentos. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) foram acionados depois que o corpo da vítima foi localizado.





O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso da cidade. As autoridades buscarão por depoimentos e aguardam o resultado de laudos.