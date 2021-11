DERRAMAMENTO DE SANGUE NA SERRA DA IBIAPABA

Um duplo homicídio foi registrado na madrugada desta terça-feira (23) na zona rural de Viçosa do Ceará.





De acordo com as primeiras informações apuradas pela nossa equipe, era por volta de 3:30 da manhã quando indivíduos armados invadiram uma residência localizada no sítio São Paulo, zona rural do município. Na casa morava um casal, que foi morto com diversos disparos de pistola calibre 9mm.





As vítimas foram identificadas como Francisco Alves Rodrigues e Catiana Silva de Lisboa, ambos de 36 anos de idade. Francisco já possuía antecedentes criminais e estava usando uma tornozeleira eletrônica.





A Polícia Militar resguardou a cena do crime até a chegada do rabecão, que conduziu os corpos ao IML em Sobral.





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





(Divulga Ibiapaba)