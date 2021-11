JUSTIÇA ELEITORAL INTENSIFICA AÇÃO POLICIAL NOS DISTRITOS PARA AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES

A Juíza Eleitoral, Dra. Josilene de Carvalho Sousa, reuniu-se nesta manhã no Fórum de Viçosa com policiais que atuarão na eleição suplementar, que ocorrerá no dia 05/12. Foi realizada também reunião com blogs de noticias da região e rádio local, para maior divulgação e transparência da atuação da Justiça Eleitoral.





Para garantia da lisura do pleito e da efetividade da democracia, a magistrada, juntamente com o efetivo da policia, realizará inspeções nos locais mais críticos, a partir de amanhã (quarta-feira).





Para maior alcance da atuação, o Cartório Eleitoral da 35 Zona contará com uma extensa ampliação de efetivo da Polícia Civil, Polícia Militar, Raio, Policia Federal, Policia Rodoviária Federal e Abin. O objetivo é a averiguação de denúncias e coibir a prática de crimes eleitorais, especialmente a compra de voto.





(Divulga Ibiapaba)