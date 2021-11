SOBRAL: HOMEM SE JOGA NA FRENTE DO VLT NO BAIRRO COHAB 3

Na manhã desta segunda-feira (29/11), por volta das 8h, aconteceu um acidente envolvendo o VLT e um homem de 43 anos identificado por Sr. Francisco, na Av. John Sanford, no bairro Cohab III. De acordo com as primeiras informações, a vítima mora nos Terrenos Novos e estava trabalhando como servente de pedreiro no bairro Renato Parente. O acidente aconteceu a pouco metros da Estação Cohab III, quando o veículo seguia sentido Estação José Euclides, no Junco.





Segundo Joel Queiroz, auxiliar operacional do Metrofor, tudo indica que o homem tenha se jogado debaixo do VLT, pois, de acordo com o maquinista, ele estava às margens do trilho e quando o veículo se aproximou, se jogou para baixo, obrigando o condutor a frear bruscamente. Apesar do esforço, não foi possível evitar o acidente e o homem foi arrastado por alguns metros.





A equipe de resgate do Corpo de Bombeiro de Sobral foi chamada para tirar a vítima de debaixo do trem. O Sr. Francisco estava consciente, mas sofreu ferimentos por todo o corpo. A equipe do SAMU ajudou no resgate e encaminhou o Sr. Francisco para uma unidade hospitalar.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso