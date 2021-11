Paciente é internada em BH com Covid-19 após chegar da África

Uma mulher foi internada em Belo Horizonte, neste domingo (28), com diagnóstico de Covid-19, após chegar do Congo, país do continente africano.





De acordo com a prefeitura, a paciente começou a apresentar sintomas na última segunda-feira (22), dois dias depois de desembarcar no Brasil.





Os dados da Secretaria Municipal de Saúde de BH mostram que a mulher, que não teve a identidade revelada, saiu do Congo em 17 de novembro, passou pela Turquia e chegou a São Paulo no dia 20.





"A paciente negou t"O Cievs realiza um trabalho de monitoramento continuado para acompanhar suspeitas de surtos e novas variantes precocemente, além de outras situações relacionadas à transmissão da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde segue realizando o acompanhamento permanente da situação", destacou a prefeitura da capital mineira.





A reportagem procurou o Governo de Minas Gerais para comentar o caso e aguarda retorno. Inicialmente, a paciente ficou internada no Hospital Odilon Behrens, mas será transferida para o Eduardo de Menezes, referência estadual em infectologia.ença antes de embarcar no Congo, tendo resultado negativo", diz nota da Prefeitura de Belo Horizonte.





Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Cievs (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) pediu um exame de genotipagem para identificar a variante do coronavírus que infectou a paciente. (R7)