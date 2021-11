SOBRAL: Ocupação de UTI para covid-19 chega a 61% em novembro

Com apenas dois hospitais ofertando leitos de UTI para a covid-19, Sobral atinge 61% de sua capacidade em novembro, contando do dia primeiro até esta terça (16). A maioria, de cidades vizinhas.





A ocupação de leitos de UTI disponíveis para a covid-19 em Sobral, do dia 1º ao dia 16 de novembro, nos hospitais Regional Norte – HRN e Hospital de Campanha Dr. Francisco Alves aumentou 61%. De acordo com o IntegraSUS, dos 30 leitos disponíveis no município até à última atualização da plataforma, às 14h desta terça-feira (16/11), 21 estão ocupados. Comparando os números de ocupação do dia 1º de novembro quando apenas 13 dos 30 leitos estavam ocupados até o dia 16 houve um aumento de 8 pacientes internados.





Dos 20 leitos do Hospital Dr. Francisco Alves, 14 estão ocupados, já o HRN preencheu 7 das 10 vagas. De acordo com a assessoria de comunicação dos dois hospitais a maior parte dos pacientes internados são de cidades da região de saúde de Sobral. A Prefeitura de Sobral desde o dia 8 de novembro, não atualiza, em suas plataformas digitais: site, Facebook e Instagram, o Informe Epidemiológico que traz números de vacinados, testes realizados e casos confirmados, além do número de óbitos ocorridos desde o início da pandemia.





O ministro Marcelo Queiroga informou que o governo vai aplicar a terceira dose para toda a população acima de 18 anos. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (16/11), em coletiva de imprensa em Brasília. A terceira dose, também conhecida como reforço, até então estava sendo aplicada em idosos e jovens com comorbidades. A dose de reforço está liberada para quem já tomou a segunda dose de qualquer uma das vacinas há mais de cinco meses de acordo com o Ministério da Saúde.





Fonte: Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso