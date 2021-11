Na noite deste sábado (27), três pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio, na rua Padre Edson, no bairro Padre Palhano.





As vítimas foram identificadas como: Maria do Carmo, Romário e Marcelo. As vítimas foram socorridas para o hospital Santa Casa.





Os criminosos, dois homens em uma moto, fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação dos crimes.