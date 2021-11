VÍDEO - CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL: O MASSA CONCURSOS APROVA VOCÊ!

Com uma superequipe de professores, o Massa Concursos já se encontra com matrículas abertas para o seu curso preparatório para o tão esperado concurso da Guarda Municipal de Sobral. A Banca já foi definida e será a UECE (Universidade Estadual do Ceará). É esperado que o edital seja divulgado até o final desse mês de novembro e a prova aconteça no início de fevereiro. Podem se inscrever homens e mulheres que tenham 18 a 35 anos e com o Ensino Médio concluído ou em fase de conclusão.





O curso preparatório funcionará nos turnos manhã e tarde no Colégio Coração de Jesus em Sobral. Todas as matérias serão trabalhadas. Será também cobrada uma matrícula e três mensalidades dos alunos que irão participar.





Confira o vídeo em que o professor Kléber analise os dois últimos editais e dá mais detalhes de como será a estratégia de aprovação do Massa Concursos.

(Blog do Kleber Teixeira)