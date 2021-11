Teste nas urnas “acha” 5 falhas, e Barroso diz que não há risco

Nesta segunda-feira (29), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado dos testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições de 2022. E de acordo com a Corte, foram encontradas cinco falhas que devem ser corrigidas até o pleito.





Os testes foram realizados durante seis dias. No total, 26 inscritos colocaram em ação 29 planos de ataque contra as urnas. Destes, 24 não conseguiram ultrapassar nenhuma barreira de segurança.





O procedimento estava previsto para terminar na sexta-feira (26), mas a pedido da Polícia Federal (PF), foi ampliado até o sábado.





Ao comentar os resultados, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE disse que nenhum dos ataques mostrou riscos às eleições.





– Nenhum dos ataques conseguiu ser bem sucedido relativamente ao software da urna. […] Ninguém conseguiu invadir o sistema e oferecer risco para o resultado das eleições – afirmou.





O ministro também afirmou que o ataque realizado pela PF foi o que apresentou mais riscos.





– Eles conseguiram entrar dentro da rede do TSE, mas não conseguem chegar no sistema de votação. Ou seja, é um ataque importante que temos que encontrar mecanismos de bloquear, mas não é grave porque só consideramos grave o que tem a potencialidade de alterar o voto do eleitor. E nenhum teve essa potencialidade – explicou.





(Pleno News)