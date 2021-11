UNINTA inaugura novo canal de atendimento ao público

Com o objetivo de melhor atender aos acadêmicos e público em geral, o UNINTA inaugura, a partir de hoje, 10 de novembro, uma plataforma digital que simplifica o atendimento através de chat e WhatsApp.





Seguindo o modelo omnichannel, que caracteriza o atendimento por diversos canais, os estudantes e o público em geral terão à disposição um avatar chamado IARA (Inteligência Artificial de Resposta ao Acadêmico), um bot que fará o direcionamento do usuário ao setor responsável para atender a sua demanda específica. Esta iniciativa irá proporcionar agilidade e eficiência no atendimento, agregando ainda mais valor à comunicação com seus usuários.





De acordo com a Profa. Me. Ingrid Soraya Sá, Pró-Reitora Administrativa, “o UNINTA está inaugurando mais uma melhoria para trazer mais conforto a sua comunidade acadêmica. O omnichannel é um grande investimento em uma plataforma única de atendimento, envolvendo, inicialmente, mais de vinte setores da instituição para proporcionar melhor experiência à comunidade acadêmica. O novo canal tem como principais benefícios o atendimento centralizado, agilidade, eficiência, rastreamento do atendimento, interação entre setores e avaliação da qualidade do serviço. O corpo técnico-administrativo permanecerá em capacitação para, junto com o corpo docente e os universitários continuar fazendo do UNINTA o maior Centro Universitário da região”, declarou.





O atendimento por um canal único iniciará com o chat e o WhatsApp, mas logo os contatos pelas redes sociais (Instaram e Facebook), central telefônica, e-mail e até SMS, também serão direcionados a esta ferramenta, promovendo a comunicação de forma humanizada.





Agora para entrar em contato com a instituição o interessado deverá adicionar o número 88 3112.3500 à sua agenda de contatos e clicar sobre o nome Uninta em seu WhatsApp. Além disso, também será possível entrar em contato pelo chat no site oficial da instituição ( uninta.edu.br ).