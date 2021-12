"Ajuda humanitária" argentina era fake: apenas dez pessoas para montar barracas

A suposta “ajuda humanitária” oferecida pelo governo da Argentina ao Brasil para auxiliar com as vítimas das chuvas na Bahia era constituída apenas de dez montadores de barracas e separadores de doações.





Os custos de transporte, estadia e alimentação desses argentinos, no entanto, deveriam ser bancados pelo governo brasileiro, segundo revelou ao Diário do Poder uma fonte do Ministério das Relações Exteriores.





Ainda assim, o governo brasileiro agradeceu o oferecimento, por meio de telefonema do ministro Carlos França ao homólogo do país vizinho, há três dias. Ambos os chanceleres mantêm boas relações.





O chanceler brasileiro explicou que o governo federal se faz presente no sul da Bahia por meio de três ministérios (Cidadania, Defesa e Desenvolvimento Nacional), com três helicópteros, viaturas das Forças Armadas e uma centena de médicos, unindo forças com governos como o do Distrito Federal, que também presta assistência às vítimas.









Embaixador fazendo política





Como o oferecimento foi feito por escrito, o Itamaraty também oficializou sua resposta por escrito, mas a correspondência foi vazada pelo embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Sioli, com o objetivo de criar embaraços ao governo brasileiro.





A molecagem de Scioli motivou queixa formal do Itamaraty à chancelaria argentina.





