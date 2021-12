Americano mata a filha a tiros ao confundi-la com ladrão

Um norte-americano matou a filha de 16 anos ao confundir a jovem com um ladrão que tentava invadir sua casa, no subúrbio de Ohio, nos Estados Unidos.





De acordo com a polícia, uma mulher ligou para o serviço de emergência por volta das 4h30 desta quarta-feira (29). Ela afirmava que sua filha Janae havia sido baleada e estava gravemente ferida, na garagem de casa.





O boletim médico afirmou que a adolescente chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.





Segundo a imprensa, o pai estava aos prantos ao lado da filha caída no chão, aguardando a chegada da polícia. Ele e a esposa tentavam falar com a jovem e imploravam para que ela levantasse, segundo o jornal local Columbus Dispatch, que teve acesso à gravação do telefonema.





– Em qualquer caso, se for apertar o gatilho, é muito importante saber quem é o alvo – destacou um policial à imprensa local.





A escola onde Janae estudava emitiu uma nota de pesar.





– Esta trágica perda nos entristece e faremos tudo o possível para apoiar os estudantes do ensino médio e suas famílias – disse o colégio de ensino médio, em carta enviada aos pais e responsáveis.