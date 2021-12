Chuva causa alagamentos em vários pontos de Sobral

Um dos pontos mais críticos foi o Parque da Cidade onde alguns trechos ficaram intransitável com todos os esgotos transbordando e o nível da água já quase atingindo um metro.





Uma chuva que durou cerca de duas horas ininterrupta, na tarde desta quinta-feira (30), causou alagamento em vários pontos de Sobral. Eram por volta das 16h quando começou chover e, com meia hora de chuva, algumas ruas no Parque da Cidade ficaram intransitáveis com todos os esgotos transbordando com o nível da água já quase atingindo um metro.





A Dona de Casa Ana Célia, que mora na rua Francisco das Chagas Barreto Lima, disse para o Portal Paraíso que em junho o SAAE esteve trabalhando no local e disse que o problema de alagamento ia acabar na rua. Sua casa teve todos os compartimentos alagados.





“Isso é água de esgoto que entrou na minha casa. Em maio deste ano o nível da água, dentro de casa, chegou a quase um metro. A frente da casa já foi elevada para não entrar água da rua, mas está entrando pelos ralos. Amanhã mesmo vou sair daqui porque não aguento viver em casa que é alagada com água de fossa” disse emocionada a dona de casa Ana Célia.





O Riacho Pajeú que corta o Parque da cidade transbordou nos trechos mais baixos atingindo casas próximas ao local. Veículos que transitavam na rua Francisco das Chagas Barreto Lima tiveram que voltar devido ao nível da água que tinha subido bastante. Internautas registraram vários alagamentos em outros pontos da cidade como da agência da Caixa Econômica no cruzamento das ruas Floriano Peixoto com a rua Padre Antônio Ibiapina. Outra rua que registrou alagamento foi Raimundo Rodrigues no cruzamento com a Mariinha Paiva no grande Sinhá Saboia. Os moradores desta rua há anos convivem com o problema.





Mais um ponto de alagamento registrado foi na Rua Maria Alice Barreto Lima no bairro Coração de Jesus, por trás da areninha, outro trecho onde o Riacho Pajeú transbordou invadindo as casas obrigando idosos e crianças a saírem de casa e ter contato com a água de esgoto.

Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso