Após funk na lancha, Michelle brinca: "Acompanhando de perto"

Apesar de o presidente Jair Bolsonaro estar no litoral paulista, e a primeira-dama, em Brasília, Michelle Bolsonaro está atenta aos detalhes.





Nesta quarta-feira (22), a esposa do chefe do Executivo fez um comentário bem humorado após os seguidores brincarem com o fato de o presidente ter dançado funk em uma lancha ao lado de apoiadores, entre eles, uma mulher.





Em seus stories no Instagram, Michelle garantiu que está “acompanhando os acontecimentos de perto”, em declaração com emojis de risadas. A fala foi publicada junto do print de uma videochamada entre ela e o presidente. Na imagem, Michelle aparece com uma expressão um tanto severa.





O vídeo de Bolsonaro na lancha foi divulgado nesta terça-feira (21) pelo filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador sugeriu que o presidente não estava preocupado acerca do jantar de Lula (PT) e Geraldo Alckmin (sem partido), que ensaiam uma possível chapa conjunta nas eleições de 2022.