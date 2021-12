Ator da Globo compra relógio de luxo na internet e recebe pedra

O ator Murilo Benício comprou um relógio Apple Watch no valor de mais de R$ 3 mil por meio do site do Carrefour, mas, ao abrir o pacote, se surpreendeu ao descobrir que havia recebido uma pedra no lugar do produto. Ao contatar a rede, o artista ouviu que o mercado “nada poderia fazer a respeito” e, então, decidiu processar a empresa.





– O Carrefour, empresa que deveria zelar pela segurança no envio do produto comprado pelo demandante, informou que nada poderia fazer a respeito, sob a alegação falaciosa de que o prazo de reclamação havia se expirado. Um completo disparate – afirma a ação.





Segundo a advogada, Aline Hadid Jager, Murilo “passou de uma alegria imensa para uma tristeza profunda” em uma questão de “milésimos de segundo” ao receber o pacote.





– A expectativa de Murilo Benício foi frustrada no momento em que abriu o pacote – informou.





Na ação, Benício pedia o valor de R$ 15 mil, mas, após um acordo feito por ambas as partes na última segunda-feira (13), o valor ficou estabelecido em R$ 8.525. (Pleno News)