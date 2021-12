SOBRAL: HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA O SOBRINHO É PRESO PELA POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou, na tarde desta quarta-feira (15), um homem de 31 anos suspeito de cometer estupro de vulnerável contra o sobrinho de três anos. A prisão ocorreu por força de mandado de prisão temporária, em Sobral – cidade que pertence à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





As diligências foram iniciadas logo após os policiais civis da Delegacia Municipal de Sobral tomarem conhecimento sobre os fatos. Conforme investigações, o suspeito é tio do menino e teria aproveitado a proximidade com a criança para cometer o delito. O crime foi noticiado, no último seis de dezembro, por meio de um Boletim de Ocorrência (BO).





Diante dos fatos, foi solicitada a prisão temporária do alvo. Com a decisão judicial em mãos, equipes da unidade se deslocaram para o imóvel do suspeito. Contra ele, o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido. A PC-CE segue investigando os fatos.