Mulher leva mais de 10 facadas do ex-marido no meio da rua

Uma mulher, de 43 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido, de 39 anos, em Avaré (SP), na quinta-feira (16). Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem aborda a ex na calçada. Após uma breve conversa, ele saca a faca e começa a desferir golpes na vítima. As informações são do G1.





A mulher tenta fugir do agressor, mas é derrubada no chão e esfaqueada várias vezes. De acordo com a Polícia Militar, após ser atacada, a mulher conseguiu se levantar e pedir ajuda na casa onde trabalha como empregada doméstica.





Uma equipe da PM foi até o local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a mulher em estado grave até a Santa Casa de Avaré. Conforme o hospital, a vítima levou cerca de 15 golpes de faca, passou por cirurgia e encontra-se estável, sem risco de morte.





O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica pelo plantão da Delegacia Seccional de Avaré e encaminhado ao 1º DP do município.





Mesmo hospitalizada, a vítima já prestou depoimento à polícia. Ela afirmou que foi casada com o agressor por 20 anos e tiveram três filhas. O relacionamento acabou há um mês devido à mulher não suportar mais as agressões que o marido praticava.





Antes de atacá-la com facadas, o ex-marido queria reatar o casamento e teria ficado furioso com a negativa da vítima.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o agressor fugiu logo após cometer o crime e segue foragido. (Pleno News)