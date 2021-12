Dona recebe nota com ameaça de morte à sua cadela por causa de latidos

Dona da cadela Mirra, a bailarina e fisioterapeuta Jackeline Coutinho, 26, se assustou com um bilhete que recebeu nesta terça-feira (14/12) na caixa de correio de seu condomínio, em São Paulo. “Ou você faz a sua vira-lata calar a boca pela manhã ou vou calar a boca dela para sempre! Já que você não tem empatia com quem mora aqui!”, dizia a carta.





A ameaça de morte foi escrita à mão. “Carta ‘fofa’ que recebi de um vizinho no dia que a Mirra surtou e surtou mesmo. Ela latia desesperadamente até eu perceber e entender o que era. Tinha uma roupa pendurada na janela de cima. Ela estava entrando em colapso, latindo bastante, achando que era alguém pulando da janela”, desabafou nas redes sociais.





“E o que mais me impressiona nisso? É o ser humano. A capacidade de nós sermos ruins é tão mais fácil”, disse. “Ela realmente latiu até incomodar esse dia. Mas agir dessa forma? Saber que o mesmo mora no mesmo local que eu só me assusta mais.”





Jackeline fez um boletim de ocorrência e está sendo auxiliada pelo vereador Felipe Becari (PSD), defensor da causa animal.





(CM7)