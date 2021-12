Augusto Nunes afirma que Lula é o maior corrupto do Brasil

O jornalista Augusto Nunes classificou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “chefe do maior esquema de corrupção que já foi montado no Brasil”, durante edição de Os Pingos nos Is, desta sexta-feira (3). A declaração do comunicador ocorre após o petista afirmar que foi condenado injustamente na Operação Lava Jato.





– Estou até hoje perguntando para o Sergio Moro: “O que eu roubei?” Na sentença contra mim, sabe qual foi o crime descrito? “Fato indeterminado”. Fui condenado por um fato indeterminado. Esse sem-vergonha não teve coragem de dizer o motivo da prisão – disparou o ex-presidente, em entrevista ao podcast Podpah.





Augusto Nunes, por sua vez, rebateu a fala do petista. Na avaliação do comunicador, se mentir fosse crime, o ex-presidente pegaria “prisão perpétua”.





– Lula roubou os cofres da Petrobras, mas não apenas isso. Por acaso, são indeterminadas as localizações do sítio de Atibaia, do tríplex do Guarujá e do Instituto Lula, que mantinha negócios com as ditaduras africanas e financiava as obras públicas para os ditadores?





Nunes declarou ainda que as provas contra o ex-presidente são concretas, e classificou a Lava-Jato como a “mais efetiva operação anticorrupção da História”. (Pleno News)