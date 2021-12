Hoje é Dia: Dom Pedro II, o último imperador do Brasil

O Hoje é dia destaca, nesta semana de 5 a 11 de dezembro, o aniversário de morte de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Além disso, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado no dia 10 deste mês, é uma marca no estabelecimento do direito à igualdade entre todos.





Dom Pedro II, o último imperador do Brasil





Neste 5 de dezembro de 2021, completa-se 130 anos da morte de Dom Pedro II, o último imperador Brasil. Dom Pedro II esteve à frente do império por 49 anos, entre 1840 e 1889. Ele ficou conhecido como grande incentivador das artes, da educação e da ciência. Ofereceu, inclusive, bolsas para brasileiros estudarem no exterior.





A história do último imperador do Brasil começa quando Dom Pedro I, seu pai, volta à Europa quando o seu filho e herdeiro do trono brasileiro tinha apenas cinco anos de idade, podendo Dom Pedro II assumir o trono somente em 1843, quando ele atingisse a maioridade. No entanto, tendo em vista que o Brasil passava por um período ruim na Regência, foi dado o Golpe da Maioridade, fato que possibilitou que Dom Pedro II ascendesse ao título de imperador em 1840, com apenas 14 anos de idade.





O seu reinado foi marcado pela Guerra do Paraguai e por uma crise política, mais ao final do período monárquico. No dia 15 de novembro de 1889 a República foi proclamada por José do Patrocínio, com o apoio do marechal Deodoro da Fonseca. Dessa forma, a família real recebeu o pedido para sair do Brasil. Dom Pedro II, junto à sua família, partiram do país em 17 de dezembro de 1889. Ele nunca mais pisou no Brasil e faleceu em decorrência de uma pneumonia enquanto morava na França, em 1891.





120 anos de Walt Disney





Também no dia 5 de dezembro, o grande desenhista, empresário, produtor e fundador da empresa que leva o seu nome, Walt Disney faria 120 anos em 2021. Dono de um talento ímpar como produtor cinematográfico, Walt criou diversos personagens que ainda se fazem presente no imaginário de qualquer pessoa. O “Mickey Mouse” é um exemplo muito claro disso. Walt Disney nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 5 de dezembro de 1901 e faleceu em 1966 na cidade de Los Angeles, aos 65 anos.