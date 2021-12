Bahia decreta emergência para mais 47 municípios

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), assinou neste domingo (26), decreto que coloca mais 47 municípios em situação de emergência, devido às chuvas intensas que atingem o estado. Ao todo, já são 72 cidades nesta categoria.





O decreto assinado por Costa será publicado ainda neste domingo na versão digital do Diário Oficial do Estado e tem validade de 90 dias. Com a publicação, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das cidades.





Com o aumento do número de cidades atingidas pelas fortes chuvas, o governo da Bahia aumentou a estrutura de apoio às vítimas. Além de Ilhéus, as cidades de Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiaú e Santa Inês também contam com postos avançados para auxiliar o trabalho dos bombeiros. O estado mantém ainda um gabinete avançado em Itamaraju para dar assistência aos municípios do extremo sul.





O número de mortes causadas pelas fortes chuvas na Bahia chegou a 18 neste fim de semana. O último óbito foi um idoso de 60 anos, dono de uma balsa que virou em Aurelino Leal, na região sul do estado. No total, também já foram registrados 286 feridos e mais de 15,4 mil sem casa.





A Prefeitura de Itambé, no sudoeste baiano, divulgou alerta na noite de sábado (25), por causa do rompimento de uma barragem com alto volume de água na região. O comunicado pediu que moradores da margem do rio Verruga fossem retirados com urgência. Em Jussiape, outra barragem se rompeu.





Em entrevista à GloboNews, neste domingo (26), Costa disse que o cenário nas regiões afetadas pelas chuvas fortes no fim de semana é “devastador”.





*AE