Polêmico personal Paulo Leitão é encontrado morto em casa

Paulo Leitão de Gregório, personal trainer e consultor de musculação estética, foi encontrado morto neste sábado (25), em Natal, Rio Grande do Norte, onde morava. Não se sabe a causa da morte, mas a suspeita é de que tenha sido um AVC (acidente vascular cerebral).





A informação foi confirmada pelo Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep). Paulo tinha 48 anos e gerava polêmica nas redes sociais por ser crítico de medidas adotadas na pandemia, como o isolamento social e o uso de máscaras.





– Esse povo que usa máscara é de um nível intelectual muito baixo. É o mesmo povo que surtou com o ET de Varginha, o Boi da Cara Preta. Eles querem surtar e assustar a população – disse em uma ocasião.





Ele chegou a ter sua conta do Instagram, com mais de 100 mil seguidores, derrubada por duas vezes este ano. O episódio mais recente foi em novembro, quando o atleta abriu um perfil alternativo e avisou seus seguidores do ocorrido.





Inclusive, internautas estão usando o perfil alternativo para despedir-se de Paulo, lamentar a sua morte ou tecer críticas.





Em abril de 2020, Leitão foi autuado pela Polícia Civil do RN por suspeita de apologia contra a prática do isolamento social em Natal. Ele teria postado em seu perfil um vídeo no qual incentivava as pessoas a descumprirem a recomendação de isolamento social, o que infringia uma determinação do Poder Público. Na época, Leitão assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado.





(Pleno News)