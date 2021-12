Durante conversa com apoiadores, nesta sexta-feira (17), presidente Jair Bolsonaro ironizou a pesquisa Datafolha. Ele deu declarações na área externa do Palácio da Alvorada. As informações são do site O Antagonista.





– Datafolha deu quanto para ele [Lula] no segundo turno? 60 a 30? Tem que ter Datapovo aí – falou.





Na quinta-feira (16), a pesquisa Datafolha apontou Lula na liderança da disputa pela Presidência em 2022.