CAMOCIM-CE: POLÍCIA MILITAR CAÇA LADRÕES DE D-20 FURTADA NO KM 05

A polícia registrou um furto de uma D-20 durante a manhã de quarta-feira, 29, aqui em Camocim. O veículo Furtado foi uma D-20 de cor verde azulada e placa HUT-6738.





O Camocim Polícia 24h apurou que era por volta das 03h quando os pm’s receberam uma denúncia de que uma D-20 havia sido furtada de uma residência no Km 05.





Imediatamente, uma equipe da PM foi ao local e entrou em contato com a esposa do dono da D-20. Ela informou que a D-20 estava estacionada do lado de fora da casa, quando ouviu um barulho e foi averiguar, sendo que no lugar da D-20 estava uma motocicleta Honda Pop preta, ano 2010 e placa NUX-8I94, ou seja, os ladrões chegaram na Pop, furtaram a D-20 e abandonaram a moto no local.





Os pm’s conseguiram localizar o dono da Honda Pop em sua residência no bairro Brasília. Ele repassou aos pm’s que havia deixado sua moto na calçada a noite, foi dormir e não tinha sentido falta dela até aquele momento, ou seja, os ladrões haviam furtado sua moto para servir de transporte na prática de furto da D-20. A moto foi devolvida a seu proprietário e até o presente momento a D-20 não foi localizada.





Vale ressaltar que o proprietário da D-20 furtada foi identificado como Gérson Belarmino Barros, 43 anos, residente no Km 05. Ele está internado na Santa Casa de Sobral devido ter sofrido uma tentativa de homicídio a faca ocorrida na noite de domingo, 26, no Km 05. A Polícia Civil deverá investigar se os crimes estão associados.





Estiveram na ocorrência: Sgt Jessé e Cb Henrique





(Camocim Polícia 24h)