CAMOCIM-CE: HOMEM DE 43 ANOS TERIA SIDO MORTO SOTERRADO NA LOCALIDADE DE PAPAGAIO

No início da manhã de ontem, quarta-feira 29, um homem foi encontrado morto soterrado debaixo de terra e mato na localidade de Papagaio, zona rural de Camocim. A vítima foi identificada como Manoel Domingues da Hora, 43 anos, natura de Camocim e residente na localidade de Papagaio.





Conforme apurou o blog Camocim Polícia 24h, era por volta das 06h50 da manhã quando os pm’s do P.O.G. de Granja receberam uma denúncia de que na localidade de Papagaio, zona rural de Camocim, havia sido encontrado o corpo de um homem soterrado sob areia e mato. Rapidamente uma equipe policial foi ao local e chegando constataram a veracidade do fato ao ver o corpo da vítima soterrado debaixo de arbustos e terra.





Segundo os familiares, a vítima sofria de problemas psiquiátricos e que vivia fugindo de casa, sendo que desta vez estava desaparecida desde as 11h de terça-feira, 28. No local aonde foi encontrado o corpo, estava sendo feito uma obra de alargamento de estrada e que a vítima sempre por volta deste horário (entre 11h e 12h) gostava de ficar observando essa raspagem da estrada debaixo de uma moita e as vezes cochilava no local, levando a crer que possivelmente ocorreu um acidente, já que o trator que fazia a obra sempre empurrava os entulhos para fora da estrada.





O policiamento conseguiu localizar o condutor do trator o qual segundo a polícia teria afirmado que sempre via a vítima pelas proximidades olhando o trabalho do trator. O condutor foi levado para a Delegacia de Granja aonde prestou um B.O sobre o caso. A Polícia Civil deverá investigar o ocorrido. Policiais militares de Granja ficaram fazendo o isolamento do local. Uma equipe da Pefoce esteve no local e conduziu o corpo da vítima ao IML de Sobral. O laudo que sairá daqui a alguns dias dirá a causa da morte da vítima.





