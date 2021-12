Conheça a mansão de R$ 6 milhões de Hulk em Minas Gerais

Além de uma temporada recheada de títulos individuais e coletivos, o atacante Hulk também ostenta uma mansão avaliada em R$ 6 milhões em Minas Gerais. De acordo com o jornal 'Extra', o atleta do Atlético Mineiro reside em um condomínio de luxo no município de Lagoa Santa, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte.





A casa de dois andares é ocupada pelo atacante, sua esposa Camila Ângelo - que está grávida da primeira filha do casal - e pelo cachorro da família. Uma das curiosidades do imóvel é a ausência de escadas para conectar os andares, utilizando rampas para a ligação.





A área externa conta com uma garagem para seis carros, além de um campo de futebol e um lago para pescaria. A casa também possui um fliperama, sauna, academia, e Jacuzzis nas suítes.





