Mulher de 21 anos filmou próprio acidente de carro em que morreu no Pará

Uma jovem de apenas 21 anos morreu em acidente automobilístico na cidade de Castanhal, no Pará. A garota filmava com seu celular no momento em que a batida aconteceu.





O caso aconteceu em 21 de novembro, mas ganhou repercussão nos últimos dias após a circulação do vídeo. As imagens exibem o velocímetro do veículo exibindo uma velocidade cada vez maior. No momento do acidente, ela ultrapassa 80 km/h.





A gravação também mostra que a jovem está distraída ao volante, balançando o celular. Ela parece andar em ziguezague e acelerar em uma ciclovia.





Motorista estava embriagada





A mulher foi identificada como Tamires Rodrigues Nascimento. Segundo testemunha, ela estava em uma confraternização com amigos e deixou o local embriagada.





Os colegas teriam tentado convencer a mulher a não dirigir, mas não tiveram sucesso. Tamires perdeu o controle do veículo na Avenida Barão de Rio Branco, atingiu o meio-fio, capotou e foi arremessada para fora do carro.





(Yahoo)