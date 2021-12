Corpo de jovem desaparecida é encontrado enterrado em praia

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou no início desta tarde desta sexta-feira (3) que localizou o corpo de Amanda Albach, de 21 anos, enterrado na Praia do Sol, em Laguna, no Sul. A informação foi repassada pelo delegado Bruno Fernandes, responsável pela investigação.





Três suspeitos de envolvimento no desaparecimento foram presos na quinta-feira (2) em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo o delegado, o corpo da jovem foi localizado depois informações de um dos detidos.





Amanda estava desaparecida desde o dia 15 de novembro, após passar o feriado no Litoral catarinense. A motivação do crime e detalhes sobre o caso não foram divulgados. Em nota, a Polícia Civil informou que a "Operação Redenção", que localizou o corpo da jovem, contou com a ajuda de agentes da Diretoria de Investigação Criminal (DIC).









Motivação do crime





Segundo o delegado Bruno Fernandes, responsável pela investigação, um dos suspeitos disse que o crime ocorreu momentos após a jovem fazer contato com a família, em 15 de novembro. Ele teria obrigado a jovem a fazer a própria cova antes de disparar duas vezes contra a vítima.





"A motivação vai ser apurada com todo o contexto, mas, preliminarmente, um dos investigados se sentiu incomodado porque Amanda teria contado sobre o envolvimento dele com tráfico de drogas e tirado uma foto da arma dele. Não gostou da situação e optou por tirar a vida dela", disse o delegado.









Desaparecimento





Nas redes sociais de Amanda foi publicada no dia 13 de novembro uma foto na Praia do Canto, em Imbituba, no Sul catarinense. Segundo o advogado da família Michael Pinheiro, o último contato feito pela jovem foi durante a noite de 15 de novembro. Amanda deixa uma filha de 2 ano. A jovem veio até Santa Catarina com um casal de amigos para passar o feriado.





(G1)