Eleitores de Viçosa do Ceará e Barro vão às urnas neste domingo para eleger os novos prefeitos

Eleitores dos municípios de Barro, na região do Cariri, e Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, vão às urnas neste domingo (5) para definirem os nomes que vão assumir as respectivas prefeituras. A Justiça Eleitoral cassou os mandatos gestores que foram eleitos, em ambas as cidades, nas eleições realizadas em 2020.





Para a realização das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu protocolos sanitários por conta da pandemia da Covid-19. O horário da votação acontecerá nos mesmos moldes de 2020, ou seja, entre 7h e 17 horas. Para a realização dessas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou ter gastos superiores a R$ 155,2 mil, somando os dois municípios.





A Justiça Eleitoral proibiu a realização de atos de campanha que provocassem aglomerações e infringissem os protocolos do Estado.









Cassação dos mandatos





Viçosa do Ceará





O TRE-CE manteve, no dia 8/2, a cassação do prefeito eleito de Viçosa do Ceará, Zé Firmino (MDB), e do vice, Marcelo (MDB), por abuso de poder político e conduta vedada nas Eleições 2020. Após a decisão do TRE rejeitando os embargos e determinando novas eleições, com o afastamento do prefeito, foi deferida liminar pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para manter o prefeito no cargo até o julgamento do recurso pelo próprio TSE. Na sessão do dia 5/10, a Corte Superior manteve a cassação e determinou a realização imediata de nova eleição.





Barro





O TRE-CE confirmou, na sessão do dia 27/8, a decisão que cassou os diplomas do prefeito e do vice do município de Barro, Dr. Marquinélio (PSD) e do vice, Vanderval Feitosa (PSD). A Corte, por unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a cassação pela ocorrência de abuso de poder econômico e fraude em contratações, com a consequente declaração de inelegibilidade pelo período de 8 anos a partir da data das eleições de 2020.









Os candidatos





Viçosa do Ceará





Duas chapas estão na disputa. De um lado, a chapa formada por Divaldo (PDT), tendo como vice Dr. Lima (PSB). Na concorrência, Franci Rocha (MDB) e o vice Shill (MDB).





Barro





Assim como em Viçosa, os eleitores de Barro se dividem em duas chapas que concorrem ao cargo na prefeitura Municipal. De um lado, está a prefeita em exercício, Vanda (PSD), que tem como vice o atual presidente do Legislativo Municipal, vereador Koringa (PSD). Ela concorre com Dr. George Feitosa (MDB), que tem como vice Albano Severo (PSDB).





(CN7)