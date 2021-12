Datafolha: Supremo é aprovado por apenas 23% dos brasileiros

Uma pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo na sexta-feira (24) ilustrou a percepção que a população brasileira tem sobre o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a análise, apenas 23% dos entrevistados aprovam a atuação da Suprema Corte brasileira.





O número em questão, de 23%, é relativo aos brasileiros que conceituaram o trabalho da Corte como ótimo ou bom. Por outro lado, 34% consideraram o Supremo ruim ou péssimo. No meio termo, 37% avaliaram o STF como regular. Outros 6% não souberam responder.





Quando avaliado o conceito dado ao STF pelos apoiadores dos principais candidatos a presidente, a Suprema Corte teve uma avaliação maior que a média entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e bem menor que a média entre os que declaram voto no presidente Jair Bolsonaro (PL).





Entre os eleitores de Lula, 30% consideraram que o Supremo é ótimo ou bom, 40% disseram que a Corte é regular, e 24% avaliaram o STF como ruim ou péssimo. Já entre os apoiadores de Bolsonaro, a avaliação de ótimo ou bom foi de apenas 12%, enquanto o conceito regular ficou em 26%, e o ruim ou péssimo alcançou a marca de 57%.





De acordo com a Folha de São Paulo, os dados divulgados foram coletados por uma pesquisa presencial do Datafolha com 3.666 pessoas de 16 anos ou mais, em 191 cidades, entre os dias 13 e 16 de dezembro. A margem de erro foi de dois percentuais, para mais ou para menos. (Pleno News)