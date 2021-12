No RJ, ex-ministro Pazuello sofre acidente de moto e é internado

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sofreu um acidente de moto no fim da noite desta sexta-feira (24), no Rio de Janeiro. O general foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital Central do Exército, localizado em Benfica, na Zona Norte da capital fluminense.





De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, agentes do quartel central foram acionados às 23h37 para uma queda de moto. Chegando no local do acidente, encontraram o ex-chefe da pasta de Saúde.





Após ser encaminhado ao hospital, foi constatada fratura na clavícula direita e em um arco costal do ex-ministro, de acordo com informações repassadas pelo Comando Militar do Leste (CML). No momento, ele se encontra em observação com quadro estável.





De acordo com o site Agenda do Poder, o acidente teria acontecido na avenida Paulo de Frontin, na Praça da Bandeira, também na Zona Norte do Rio de Janeiro. O ex-ministro teria caído ao desviar de um carro. As circunstâncias do acidente, porém, não foram informadas pelas autoridades. (Pleno News)