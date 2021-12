DENÚNCIA DO INTERNAUTA: FUNCIONÁRIOS (ENFERMEIROS) DO HRN ESTÃO HÁ TRÊS MESES SEM RECEBER SALÁRIOS

"Nós que fazemos parte do corpo técnico profissional da área de enfermagem do Hospital Regional Norte ligados a COOPEN, viemos através deste meio de comunicação denunciar o descaso, o desrespeito, a falta de compromisso com esses profissionais, que estão diuturnamente dando o seu melhor para salvar vidas em época de pandemia. Os mesmos estão há 03 (TRÊS) meses sem receber o seu digno salário, segundo a COOPEN, a responsabilidade pelo atraso do pagamento dos profissionais é do Hospital Regional Norte (HRN), que não vem repassando os recursos necessários para o pagamento dos profissionais de saúde ligados à COOPEN.