DERRAMAMENTO DE SANGUE NA SERRA DA IBIAPABA!

Um homem de 32 anos foi morto por disparos de arma de fogo na tarde do domingo (26) no Sítio Santa Elias, na zona rural de Ubajara. A vítima foi identificada como Claudiomar Gomes da Silva, com antecedente por tráfico de entorpecentes.





De acordo com informações de testemunhas, o homem estava assistindo uma partida de futebol quando foi surpreendido pela chegada de indivíduos armados que realizaram vários disparos contra ele. A vítima não resistiu e veio a óbito no local.





Um homem de 33 anos foi atingido com um disparo no ombro e outro de 39 anos foi baleado na perna. Ambos foram socorridos ao hospital.





Equipes da Força Tática, Raio e Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) realizam operações na região em busca de capturar todos os envolvidos no crime.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas