Vereador de Sobral sofre acidente de carro

O Vereador de Sobral, Johnson Lima (MDB), sofreu na tarde desse domingo (26), por volta das 14h, um acidente de trânsito em seu carro particular, próximo ao antigo clube do Zé Leiteiro, na CE 440, que dá acesso às cidades de Meruoca e Alcântara. De acordo com o vereador devido à chuva o asfalto estava escorregadio motivo que fez o carro patinar na via, bater no meio fio e capotar. Dentro do veículo, um Chevrolet Prisma, estava o vereador Johnson, sua esposa, sua filha e duas amigas que não tiveram ferimentos, apenas o susto.





O Portal Paraíso falou com o vereador que disse que estava indo a um jogo de futebol entre a equipe de São Joaquim e a equipe de Carmolândia de Alcântara. “Não foi preciso ninguém ir para o hospital. Fomos socorridos pelo Sidcley Filho que mora perto de onde aconteceu o acidente. Liguei para o colega Thiago Ramos que já chegou com o reboque e as meninas tomaram um remédio porque estavam com dor de cabeça devido ao susto, mas graças a Deus estamos todos bem”, disse Johnson Lima.





Por Ewalcyr Santos / Sistema Paraíso