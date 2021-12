Em vídeo, Ávine Vinny pede perdão e diz que se excedeu: "Discussão acalorada"

O cantor Ávine Vinny publicou vídeo no Instagram para "esclarecer" o caso no qual foi preso em flagrante por ameaçar a ex-esposa de morte. Ele foi liberado na tarde desta terça-feira, 14, após a vítima retirar a queixa contra o ex-companheiro. "Respeitem a mãe da minha filha, ela é uma mulher honrada, uma excelente mãe. Sou suspeito para falar porque sou fã. Não vou permitir que falem mal dela sem saber o que tá acontecendo", disse na publicação.





"Fala galera. Tudo bem com vocês? Passando aqui para esclarecer tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas", inicia. De forma casual, ele explica que teve uma discussão acalorada pelo Whatsapp na qual se "excedeu com alguém que não merecia".





"Ela procurou ajuda, os direitos dela", continua, dizendo que tudo foi esclarecido e está "no seu devido lugar". O cantor também sai em defesa da própria vítima. "A briga não foi porque eu estava com alguém e ela ficou com ciúmes. Não foi porque eu não conseguia ver minha filha, ela não deixava. Enfim, já vi tanta coisa aqui na Internet que não é verdade".





Ele rebateu comentários que, segundo ele, estariam sendo feitos contra a ex-mulher de que ela estaria procurando fama ou dinheiro: "Não é a índole dela". Ele finaliza a postagem pedindo orações, pedindo perdão e citando aprendizado. "Beijo. Tamo junto. Vamo que vamo!"









Violência contra a mulher - o que é e como denunciar?





A violência doméstica e familiar constitui uma das formas de violação dos direitos humanos em todo o mundo. No Brasil, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, caracteriza e enquadra na lei cinco tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.





Entenda as violências:





Violência física: espancamento, tortura, lesões com objetos cortantes ou perfurantes ou atirar objetos, sacudir ou apertar os braços.





Psicológica: ameaças, humilhação, isolamento (proibição de estudar ou falar com amigos).





Sexual: obrigar a mulher a fazer atos sexuais, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição, estupro.





Patrimonial: deixar de pagar pensão alimentícia, controlar o dinheiro, estelionato.





Moral: críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos sobre sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir.





A Lei 13.104/15 enquadrou a Lei do Feminícidio - o assassinato de mulheres apenas pelo fato dela ser uma mulher. O feminicídio é, por muitas vezes, o triste final de um ciclo de violência sofrido por uma mulher - por isso, as violências devem ser denunciadas logo quando ocorrem. A lei considera que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.









Veja como buscar ajuda:





Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180





Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-FOR)

Rua Teles de Souza, s/n - Couto Fernandes

Contatos: (85) 3108 2950 / 3108 2952





Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia (DDM-C)

Rua Porcina Leite, 113 - Parque Soledade

Contato: (85) 3101 7926





Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú (DDM-M)

Rua Padre José Holanda do Vale, 1961 (Altos) - Piratininga

Contato: 3371 7835





Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba (DDM-PAC)

Rua Marginal Nordeste, 836 - Jereissati III

Contatos: 3384 5820 / 3384 4203





Delegacia de Defesa da Mulher do Crato (DDM-CR)

Rua Coronel Secundo, 216 - Pimenta

Contato: (88) 3102 1250





Delegacia de Defesa da Mulher de Icó (DDM-ICÓ)

Rua Padre José Alves de Macêdo, 963 - Loteamento José Barreto

Contato: (88) 3561 5551





Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu (DDM-I)

Rua Monsenhor Coelho, s/n - Centro

Contato: (88) 3581 9454





Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM-JN)

Rua Joaquim Mansinho, s/n - Santa Teresa

Contato: (88) 3102 1102





Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM-S)

Av. Lúcia Sabóia, 358 - Centro

Contato: (88) 3677 4282





Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá (DDM-Q)

Rua Jesus Maria José, 2255 - Jardim dos Monólitos

Contato: (88) 3412 8082





Casa da Mulher Brasileira





A Casa da Mulher Brasileira é referência no Ceará no apoio e assistência social, psicológica, jurídica e econômica às mulheres em situação de violência. Gerida pelo Estado, o equipamento acolhe e oferece novas perspectivas a mulheres em situação de violência por meio de suporte humanizado, com foco na capacitação profissional e no empoderamento feminino.





Telefones para informações e denúncias:





Recepção: (85) 3108 2992 / 3108 2931 – Plantão 24h

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108 2950 – Plantão 24h, sete dias por semana

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108 2966 - segunda a quinta, das 8 às 17 horas

Defensoria Pública: (85) 3108 2986 - segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Ministério Público: (85) 3108 2940 / 3108 2941, segunda a sexta, das 8 às 16 horas

Juizado: (85) 3108 2971 – segunda a sexta, das 8 às 17 horas





