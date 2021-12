SOBRAL, TERRA SEM "LEI": homem de moto atira em casal na calçada do Sistema de Comunicação Paraíso; VÍDEO

O homem e a mulher correram e não foram atingidos. As marcas dos tiros ficaram na parede do Sistema de Comunicação Paraíso.





Um homem em uma moto disparou três tiros contra um casal que conversava na calçada do Sistema de Comunicação Paraíso por volta das 14h desta terça-feira (14/12). De acordo com o segurança da Rádio Paraíso o casal costuma conversar no local. O homem e a mulher, que não foram atingidos, correram na hora dos disparos e o suspeito fugiu. Ainda não se tem informações sobre o motivo nem sobre os envolvidos.





As marcas dos tiros ficaram na parede do Sistema Paraíso. Cápsulas dos projéteis foram encontrados na calçada. Uma equipe do Raio esteve no local buscando informações no intuito de capturar o indivíduo autor dos disparos.

Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso