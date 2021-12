Receita apreende cocaína avaliada em R$ 250 milhões em porto de Fortaleza

Com destino a Roterdã, na Holanda, 487 kg de cocaína foram apreendidos no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 14. O carregamento estava disfarçado de “algas marinhas em pó”. De acordo com a Receita Federal, responsável pela apreensão, os produtos passaram por testes que confirmaram a presença do narcótico.





O valor de R$ 250 milhões foi calculado pela Receita com base no preço presumido do montante da droga na Holanda: 40 milhões de euros. A cifra não significa lucro dos traficantes, sendo apenas uma estimativa de preço de mercado.





A carga de exportação partia do Porto do Mucuripe e foi interceptada pela Alfândega da Receita Federal. Cães farejadores da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) foram utilizados para identificar a existência de drogas nos produtos.





Depois de testes químicos e com os cães de faro, a alta concentração de cocaína foi constatada. “A confirmação definitiva depende de laudo pericial, a partir de amostra do material já colhida e a ser encaminhada à Polícia Federal”, diz a nota do órgão. Foi a maior apreensão da Receita Federal em portos e aeroportos de Fortaleza na história.





