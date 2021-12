EUA identificam 3 membros da Al Qaeda vivendo no Brasil

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (22) que identificou três estrangeiros suspeitos de integrar a organização terrorista Al Qaeda vivendo no Brasil. Eles são suspeitos de financiar e apoiar o grupo radical islâmico. Os Estados Unidos incluíram o trio em uma lista de sanções econômicas.





Como consequência, os três homens – dois egípcios e um libanês -, ficarão com os bens bloqueados e não poderão realizar novas transações financeiras.





De acordo com a Embaixada norte-americana no Brasil, os três estrangeiros teriam fornecido apoio financeiro e tecnológico à atuação da Al Qaeda no mundo. Eles também teriam prestado serviços ao grupo terrorista.





Segundo o governo dos EUA, um deles atuava como informante da organização, outro facilitava a impressão de notas falsas e o terceiro seria “agente e facilitador” dos radicais.





Para a diretora do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos, Andrea Gacki, “as atividades desta rede sediada no Brasil demonstram que a Al Qaeda continua sendo uma ameaça terrorista global generalizada”. (Pleno News)