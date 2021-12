Franci Rocha, do MDB, é eleito prefeito de Viçosa do Ceará em eleição suplementar

Ao todo, 35.634 pessoas votaram no município, dos quais 17.945 foram para o prefeito eleito, 16.197 para a oponente. Dos votos totais, 2,578% optaram pelo voto nulo e 1,41% em branco.





Franci Rocha venceu a eleição em um partido com chapa pura, sem mais nenhuma legenda de apoio. Ele tem 53 anos, é casado, tem ensino fundamental incompleto e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ser comerciante. O prefeito eleito tem um patrimônio declarado de R$ 867.581,90.









O vice é Shill, do MDB, que tem 50 anos.





Eleitores das cidades cearenses de Barro e Viçosa do Ceará voltaram às urnas neste domingo (5) para eleger novos prefeitos e vices. Os dois municípios tiveram prefeitos cassados e precisavam definir novos gestores.





O horário de votação foi o mesmo das Eleições 2020, das 7h às 17h; a faixa das 7h às 10h é destinada, preferencialmente, às pessoas acima de 60 anos e de outros grupos de risco.





Puderam votar nas eleições suplementares quem solicitou alistamento, transferência ou revisão até o dia 7 de julho de 2021 (151 dias antes da eleição).





Com total de 43.774 eleitores aptos a votar, Viçosa funcionará com 146 seções eleitorais distribuídas em 56 locais de votação. Trabalharão no pleito aproximadamente 670 pessoas, incluídas(os) mesárias(os), auxiliares de eleição, delegadas(os) de prédio, terceirizadas(os), servidoras(es) do cartório e de outras unidades do TRE-CE.









Prefeito cassado





O TRE manteve, no dia 8 de fevereiro deste ano, a cassação do prefeito eleito de Viçosa do Ceará, José Firmino (MDB), e do vice, Marcelo Ferreira Moreira (MDB), por abuso de poder político e conduta vedada nas Eleições 2020.





Após a decisão do TRE, foi deferida liminar pelo Tribunal Superior Eleitoral para manter o prefeito no cargo até o julgamento do recurso pelo próprio TSE. Na sessão do último dia 5 de outubro, a Corte Superior manteve a cassação e determinou a realização imediata de nova eleição.





Fonte: G1/CE