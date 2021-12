GOVERNO DO CEARÁ ANUNCIA CONCURSO DA PMCE PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

O Governo do Ceará fará novo concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE), mas desta vez destinado para profissionais de saúde. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, através de uma postagem em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (16).





“Anúncio importante para a Polícia Militar do Ceará, pois será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (16) o edital do concurso com 50 vagas de profissionais de saúde para atuação na Polícia Militar do Ceará (PMCE). Serão 19 vagas para médicos (cardiologista, clínico, psiquiatra e médico do trabalho); 20 para psicólogos; seis cirurgiões dentistas; um farmacêutico e quatro assistentes sociais. Esse é um momento histórico para a corporação, uma vez que desde 1993 não era realizado concurso na área da saúde para reforçar os quadros da nossa Polícia Militar”, apontou o governador.





O secretário executivo da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio; o coronel comandante-geral da PMCE, Márcio Oliveira; e a coordenadora de Saúde e Assistência Social e Religiosa (CSASR/PMCE), tenente coronel Sandra Helena, estiveram presentes durante o anúncio.













Para o coronel comandante-geral da PMCE, Márcio Oliveira, o investimento mostra o interesse do Governo do Ceará no bem-estar dos policiais militares. “Para se ter uma ideia da conquista para a corporação, o último concurso para a área aconteceu na década de 1990. Isso mostra o cuidado do Governo do Ceará com os homens e mulheres da Polícia Militar. O investimento vai garantir a atenção à saúde para a continuidade do trabalho realizado pelos nossos agentes de segurança. Parabéns ao governador Camilo Santana pela sensibilidade. Esse concurso é um divisor de águas nos cuidados com a saúde dos nossos policiais militares”, destacou.





O secretário executivo da SSPDS/CE, Samuel Elânio, reforça a importância histórica da publicação. “Esse edital com 50 vagas representa o compromisso do Governo do Ceará com os policiais militares. É uma conquista para o fortalecimento da corporação”, disse.





Fonte: Governo do Estado do Ceará