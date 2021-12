Bolsonaro debocha de Ciro e Cid Gomes após operação da PF

Nesta quinta-feira (16), durante live pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro debochou do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e de seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT-CE). Ambos foram alvos de uma ação da Polícia Federal por um suposto esquema de corrupção.





Após a ação da PF, Ciro acusou a situação de ter sido armada por Bolsonaro. O presidente, no entanto, negou qualquer interferência.





– Tiveram uma visita ontem, né. Estão me acusando. Não tenho como interferir na PF. Não existe isso aí. A PF faz operações. Essa operação começou em 2017, não foi comigo. Então, [vale] dizer à dupla lá do Ceará: a partir do mês que vem, tem mais 670 policiais federais na rua. Não adianta me chamar de corrupto – destacou.

Fonte: Pleno News