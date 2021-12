Repórter do Sistema Paraíso, Paulo Porfírio, recebe Troféu Aplausos

A entrega do ‘Troféu Aplausos, Os Melhores do Ano’ foi realizada durante evento solene ocorrido na noite de quarta-feira (15) no hotel Cameron Tower, em Sobral. A premiação é realizada pelo site Sobral Plural News anualmente e coordenada pelo radialista, Carlos Alves.

A comenda tem o objetivo de reconhecer os profissionais e os serviços prestados a sociedade, no decorrer do ano, em diversas áreas como comunicação, entretenimento, economia, política, serviços entre outras. O prêmio abrange Sobral e Zona Norte.





Paulo Pofírio é radialista e tem uma significativa atuação social no rádio cearense há trinta anos. Ele ressalta a felicidade pelo reconhecimento recebido. “Estou muito feliz em receber o troféu Aplausos como repórter revelação de 2021, sei da responsabilidade do reconhecimento do trabalho realizado e me comprometo em continuar NO MEIO DO POVO contando a história das pessoas”.



Por Helenilton Jackson