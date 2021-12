GRADUAÇÃO BILÍNGUE: UNINTA APRESENTA PLANEJAMENTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO PARA ACADÊMICOS, PROFESSORES E COLABORADORES

Na manhã desta terça-feira, 07, o Chanceler e Fundador do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, apresentou ao colegiado e corpo docente da instituição o planejamento de internacionalização, um projeto voltado para acadêmicos e colaboradores, que visa tornar bilíngues todos os discentes das IES mantidas pela AIAMIS, incluindo o ensino de inglês entre as disciplinas da graduação. O momento aconteceu no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues.





Com carga horária de 60 horas por semestre e previsão de início para o segundo semestre de 2022, o projeto tem como propósito impulsionar as oportunidades no mercado de trabalho, promovendo um conhecimento de formação integral e multicultural e oferecendo a excelência acadêmica em todos os níveis da língua.





Em suas palavras, o Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, ressaltou a importância do projeto e como surgiu a ideia. “Na minha vida, desde cedo, eu tive consciência que falar inglês é um diferencial, e coloca a pessoa no nível das maiores personalidades do mundo. Tanto que iniciei no magistério, aos 18 anos, ensinando inglês. Estamos disponibilizando na instituição um programa que, ao ingressar do UNINTA, o estudante possa sair mais qualificado para a empregabilidade”. Destacou.





Peter Hall, professor responsável por implantar o projeto, explica como vai funcionar a metodologia e a dinâmica do curso. “As aulas serão presenciais e online. Os estudantes terão atividades de apoio, além de eventos culturais. As inscrições vão ocorrer junto com a matrícula e será obrigatório para os estudantes que ingressarem a partir do semestre 2022.2. Para os alunos veteranos será opcional, entretanto estamos prevendo que até 80% dos nossos acadêmicos veteranos vão querer participar também”. Pontua.