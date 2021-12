QUE ABSURDO! Vereador sugere que cães e gatos de rua virem comida de leões

Uma “sugestão” feita pelo vereador Antônio Bezerra Franco (PSB), da Câmara dos Vereadores de Tucumã, no Pará, causou muita polêmica nas redes sociais após o parlamentar defender que cães e gatos do município sejam utilizados como alimentos para leões e onças nos zoológicos. As informações são do portal Pleno News.





Já com o microfone aberto, Antônio volta a defender a ideia e diz: “Acho que a cidade que tem mais gatos no mundo é aqui, em Tucumã. Gato é muito pequeno. Acho que não dá nem uma dentada para um leão”.





O conteúdo foi compartilhado nas redes sociais pelo deputado estadual delegado Bruno Lima (PSL), da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), conhecido defensor da causa animal. Na postagem, Bruno chama a declaração de “inaceitável” e diz que vai tomar as providências contra o vereador.





– Inaceitável a fala desse indivíduo! Junto com o nosso parceiro e deputado local Igor Normando (Podemos-PA), tomaremos as medidas cabíveis contra a declaração do vereador – escreveu Lima.