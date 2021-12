Após anos de briga milionária na justiça, Solange e Xand Avião se reconciliam ao vivo

O público que estava presente na Farofa da Gkay presenciou um momento histórico com a reconciliação inesperada entre os cantores Solange Almeida e Xand Avião no palco da festa. Os ex-vocalistas do grupo Aviões do Forró cantaram juntos e se abraçaram, deixando os fãs chocados com o desdobramento.





Enquanto Xand cantava, Solange entrou de surpreso e os dois deram um longo abraço após cantar juntos os sucessos do grupo. Nas redes sociais, Solange compartilhou uma foto do abraço e afirmou que as intrigas entre os dois ficaram no passado.





Solange saiu da banda em 2017 após 14 anos no grupo, e em 2019 entrou com uma ação judicial pedindo R$5 milhões por direitos autorais.





(Yahoo)